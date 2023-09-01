Эстония не примет участие в заседании ассамблеи Европейской конфедерации волейбола при допуске российских делегатов

Эстония откажется от участия в ассамблее ЕКВ, если там будут россияне.

Об этом заявил сообщил глава Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур.

«Делегаты из России и Беларуси неожиданно появились в помещениях, где пройдет конгресс.

Если действительно так и будет, что Россию и Беларусь допустят на конгресс в качестве делегатов, то я не вижу возможности, что мы примем в нем участие», – сказал Певкур.

Заседание ассамблеи ЕКВ пройдет 2 сентября в Брюсселе.