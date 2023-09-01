Эстония не примет участие в заседании ассамблеи Европейской конфедерации волейбола при допуске российских делегатов

Теги сборная России по волейболу сборная Эстонии ЕКВ Политика Р-Спорт Волейбол

Эстония откажется от участия в ассамблее ЕКВ, если там будут россияне.

Об этом заявил сообщил глава Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур.

«Делегаты из России и Беларуси неожиданно появились в помещениях, где пройдет конгресс.

Если действительно так и будет, что Россию и Беларусь допустят на конгресс в качестве делегатов, то я не вижу возможности, что мы примем в нем участие», – сказал Певкур.

Заседание ассамблеи ЕКВ пройдет 2 сентября в Брюсселе. 

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2 комментария

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Андоррский почтальон
Невелика потеря.
+1
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Dinamik1
Мир рухнул.
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