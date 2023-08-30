Чемпионат Европы. Турция сыграет с Францией, Швейцария против Сербии, другие матчи

30 августа пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Болонья, Италия

Германия – Эстония – 19.00

Швейцария – Сербия – 22.00

Положение в группе: Италия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Швейцария – 0-0 (0), Эстония – 0-0 (0), Бельгия – 0-1 (0).

Группа B

Варна, Болгария

Словения – Украина – 17.30

Финляндия – Хорватия – 20.30

Положение в группе: Испания – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Финляндия – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Северная Македония – Дания – 21.00

Положение в группе: Польша – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Дания – 0-0 (0), Черногория – 0-0 (0), Северная Македония – 0-0 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Турция – Франция – 17.00

Румыния – Португалия – 20.00

Положение в группе: Израиль – 1-0 (2), Греция – 0-1 (1), Франция – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.