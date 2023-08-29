Чемпионат Европы. Испания сыграет с Болгарией, Греция встретится с Израилем

Теги чемпионат Европы по волейболу результаты сборная Болгарии сборная Испании сборная Греции сборная Израиля Волейбол

29 августа пройдут матчи группового этапа ЧЕ по волейболу среди мужчин.

Турнир принимают Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Варна, Болгария

Испания – Болгария – 20.30

 

Положение в группе: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Финляндия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Греция – Израиль – 20.00

 

Положение в группе: Греция – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Израиль – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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