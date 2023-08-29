Чемпионат Европы. Испания сыграет с Болгарией, Греция встретится с Израилем

29 августа пройдут матчи группового этапа ЧЕ по волейболу среди мужчин.

Турнир принимают Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Варна, Болгария

Испания – Болгария – 20.30

Положение в группе: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Финляндия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Греция – Израиль – 20.00

Положение в группе: Греция – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Израиль – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.