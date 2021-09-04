Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия играет с Испанией

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России играет с Испанией.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
Группа C
Тампере, Финляндия
Испания – Россия – 0-0 (идет первый сет)
Финляндия – Нидерланды – 20.00
Положение в группе: Нидерланды – 3-1 (10), Турция – 3-1 (9), Финляндия – 2-1 (6), Россия – 2-1 (5), Испания – 1-3 (3), Северная Македония – 0-4 (0).
Группа А
Краков, Польша
Сербия – Греция – 18.30
Украина – Бельгия – 21.30
Положение в группе: Польша – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Сербия – 3-1 (10), Украина – 2-1 (4), Бельгия – 1-3 (4), Португалия – 1-2 (3), Греция – 0-3 (1).
Группа B
Чехия, Острава
Словения – Болгария – 17.00
Черногория – Чехия – 20.00
Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Словения – 2-1 (6), Болгария – 2-1 (5), Чехия – 1-2 (4), Беларусь – 1-2 (3), Черногория – 0-3 (0).
Группа D
Таллин, Эстония
Латвия – Германия – 17.00
Хорватия – Эстония – 20.00
Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Германия – 2-1 (6), Латвия – 1-2 (5), Словакия – 1-2 (3), Эстония – 1-2 (2), Хорватия – 1-2 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.