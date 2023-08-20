Чемпионат Европы (жен). Польша сыграет с Сербией, Турция против Чехии и другие матчи

21 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Польша – Сербия – 18.00

Бельгия – Украина – 21.00

Положение в группе: Сербия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Бельгия – 2-0 (6), Украина – 1-1 (3), Венгрия – 0-3 (0), Словения – 0-3 (0).

Группа B

Турин, Италия

Босния и Герцеговина – Румыния – 19.00

Хорватия – Швейцария – 22.00

Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Болгария – 2-1 (6), Босния и Герцеговина – 2-1 (4), Румыния – 1-2 (4), Швейцария – 1-2 (3), Хорватия – 0-3 (1).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Чехия – Турция – 18.00

Германия – Швеция – 21.00

Положение в группе: Турция – 2-0 (6), Германия – 2-0 (6), Чехия – 1-1 (3), Азербайджан – 1-2 (3), Греция – 1-2 (3), Швеция – 0-2 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Франция – Словакия – 17.00

Испания – Финляндия – 20.00

Положение в группе: Нидерланды – 3-0 (9), Франция – 3-0 (8), Словакия – 2-1 (6), Финляндия – 1-2 (2), Испания – 0-3 (1), Эстония – 0-3 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.