Чемпионат Европы (жен). Польша сыграет с Сербией, Турция против Чехии и другие матчи
21 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Гент, Бельгия
Польша – Сербия – 18.00
Бельгия – Украина – 21.00
Положение в группе: Сербия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Бельгия – 2-0 (6), Украина – 1-1 (3), Венгрия – 0-3 (0), Словения – 0-3 (0).
Группа B
Турин, Италия
Босния и Герцеговина – Румыния – 19.00
Хорватия – Швейцария – 22.00
Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Болгария – 2-1 (6), Босния и Герцеговина – 2-1 (4), Румыния – 1-2 (4), Швейцария – 1-2 (3), Хорватия – 0-3 (1).
Группа С
Дюссельдорф, Германия
Чехия – Турция – 18.00
Германия – Швеция – 21.00
Положение в группе: Турция – 2-0 (6), Германия – 2-0 (6), Чехия – 1-1 (3), Азербайджан – 1-2 (3), Греция – 1-2 (3), Швеция – 0-2 (0).
Группа D
Таллин, Эстония
Франция – Словакия – 17.00
Испания – Финляндия – 20.00
Положение в группе: Нидерланды – 3-0 (9), Франция – 3-0 (8), Словакия – 2-1 (6), Финляндия – 1-2 (2), Испания – 0-3 (1), Эстония – 0-3 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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