Екатерина Гамова: «Вернуться на международные старты России будет очень тяжело. Я реалист, в допуск на Олимпиаду не верю»
Гамова считает, что России будет очень тяжело вернуться на международные турниры.
– Как удержать спортсменок в волейболе в нынешней ситуации?
– Мы надеемся на лучшее. Я являюсь членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, спортивное руководство всегда находится в контакте с международными федерациями, Международным олимпийским комитетом, и всегда ведутся переговоры о возвращении.
– Многие виды спорта начали сотрудничать с китайскими федерациями. У вас есть подвижки на этот счет?
– Китай – это всегда знак вопроса, они никогда ничего не будут делать в ущерб себе. Многие страны отказываются с нами соревноваться, боясь санкций со стороны международных федераций.
У нас были случаи, когда Китай соглашался, а потом они просто исчезали, и все заканчивалось ничем.
– Надеялись сыграть на Универсиаде? Говорилось, что это теоретически возможно.
– Мы теориям не верим. Так не получится, у нас есть утвержденный Минспортом план соревнований. Просто так резко поставить в него что-то нельзя.
– Будете смотреть чемпионат Европы?
– Конечно, хочется посмотреть, на каком уровне находится волейбол, понаблюдать за перераспределением в рейтинге, где выходят вперед команды, которые не были на таких позициях, когда мы выступали. Но это не в связи с нашим отсутствием, это связано с развитием волейбола.
– То есть возвращение простым не будет?
– Это будет очень тяжело, я так считаю. Я – реалист.
– Тогда об участии в Олимпиаде и спрашивать не приходится.
– Я не верю в допуск до Олимпиады. Насколько я понимаю, там есть ряд условий, в том числе спортсмен не должен состоять в спортивных обществах ЦСКА, «Динамо». Для игровых видов это практически нереально. Например, динамовских клубов у нас очень много.
– Тем не менее рекомендации МОК – это пока только для международных турниров, не для Олимпиады.
– Я думаю, не получится все это разъединить, международные федерации и спортсмены будут просто против, – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.
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