Екатерина Гамова: «Вернуться на международные старты России будет очень тяжело. Я реалист, в допуск на Олимпиаду не верю»

Гамова считает, что России будет очень тяжело вернуться на международные турниры.

– Как удержать спортсменок в волейболе в нынешней ситуации?

– Мы надеемся на лучшее. Я являюсь членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, спортивное руководство всегда находится в контакте с международными федерациями, Международным олимпийским комитетом, и всегда ведутся переговоры о возвращении.

– Многие виды спорта начали сотрудничать с китайскими федерациями. У вас есть подвижки на этот счет?

– Китай – это всегда знак вопроса, они никогда ничего не будут делать в ущерб себе. Многие страны отказываются с нами соревноваться, боясь санкций со стороны международных федераций.

У нас были случаи, когда Китай соглашался, а потом они просто исчезали, и все заканчивалось ничем.

– Надеялись сыграть на Универсиаде? Говорилось, что это теоретически возможно.

– Мы теориям не верим. Так не получится, у нас есть утвержденный Минспортом план соревнований. Просто так резко поставить в него что-то нельзя.

– Будете смотреть чемпионат Европы?

– Конечно, хочется посмотреть, на каком уровне находится волейбол, понаблюдать за перераспределением в рейтинге, где выходят вперед команды, которые не были на таких позициях, когда мы выступали. Но это не в связи с нашим отсутствием, это связано с развитием волейбола.

– То есть возвращение простым не будет?

– Это будет очень тяжело, я так считаю. Я – реалист.

– Тогда об участии в Олимпиаде и спрашивать не приходится.

– Я не верю в допуск до Олимпиады. Насколько я понимаю, там есть ряд условий, в том числе спортсмен не должен состоять в спортивных обществах ЦСКА, «Динамо». Для игровых видов это практически нереально. Например, динамовских клубов у нас очень много.

– Тем не менее рекомендации МОК – это пока только для международных турниров, не для Олимпиады.

– Я думаю, не получится все это разъединить, международные федерации и спортсмены будут просто против, – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.