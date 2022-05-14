Серджио Бузато: «Терзич – хороший главный тренер для сборной России. У него будет время для того, чтобы построить команду»

Серджио Бузато поддержал назначение Зорана Терзича на пост главного тренера женской сборной России по волейболу.

С 2019 года эту должность занимал сам Бузато. Терзич будет тренировать команду, совмещая это с работой в турецком «Фенербахче»

«Терзич – хороший главный тренер для сборной России. У него будет время для того, чтобы построить команду.

Женской сборной России нужно новое поколение. И это поколение мы уже наигрывали на чемпионате Европы в прошлом году. Мы давали шанс молодым игрокам, и надо дальше продолжать это делать», – заявил Бузато.