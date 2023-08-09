Женская сборная России по волейболу победила Беларусь в товарищеской игре. 10 августа обе команды также проведут ретро-матч

Женская сборная России по волейболу победила команду Беларуси в товарищеском матче.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:21). Самым результативным игроком стала капитан сборной России Арина Федоровцева – на ее счету 20 очков.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) также сообщила, что 10 августа обе команды сыграют ретро-матч по правилам 1980-х годов в форме советских времен, с переходом подачи и с партиями до 15 очков.

«Первая игра всегда тяжелая – мы в новом зале, новой командой играли первый матч, новым мячом. Не думаю, что можно было ожидать, что все будет идеально.

Но я доволен – вижу, что то, что над чем мы работали, удалось местами перенести в игру. Хотелось бы, конечно, много игр с разными соперницами, но пока так как есть.

Думаю, наша команда выиграла бы в любом случае вне зависимости от состава – у нас много игроков, которые могут выступать на самом высоком уровне, можно комбинировать.

Завтра будем играть по новым правилам, будем играть подольше. Думаю, до полуночи закончим, ха-ха», – сказал гавный тренер сборной России Зоран Терзич.