Николай Карполь может завершить карьеру тренера после следующего сезона

Теги Уралочка сборная России жен Николай Карполь Волейбол

Николай Карполь может завершить карьеру волейбольного тренера после следующего сезона.

С 1969 года Карполь возглавляет женский клуб «Уралочка». 85-летний специалист вошел в Книгу рекордов России как тренер с наибольшим стажем в одном спортивном клубе (49 лет и 8 месяцев).

С женской сборной СССР он дважды выигрывал Олимпийские игры (1980, 1988) и один раз чемпионат мира (1990), а с Объединенной командой и со сборной России завоевал три серебра Игр (1992, 2000, 2004).

«Предстоящий сезон может стать последним (в тренерской работе)», – сказал Карполь.

Думали, Карполь давно закончил? Нееет, в 84 разбудил «Уралочку» и мчит к золоту, в тайм-аутах перекрикивает внука – главного тренера

«Куда ты бьешь, Сссссвета?!» Карполь настолько легендарен, что пародия на него подарила хит «Уральских пельменей»

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4 комментария

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Док Аксель
Николай Васильевич уникальный в мире спорта тренер с его профессионализмом, характером, энергией и харизмой. Здоровья ему и благополучия !
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kupezz
Живая легенда и судя по его интервью смог бы ещё пару сезонов отработать, для души.
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Фёдор Костяшкин
А кто знает, какой мировой рекорд тренерства, кстати?
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гилберт
Неожиданно.
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