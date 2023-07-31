Николай Карполь может завершить карьеру тренера после следующего сезона

Николай Карполь может завершить карьеру волейбольного тренера после следующего сезона.

С 1969 года Карполь возглавляет женский клуб « ». 85-летний специалист вошел в Книгу рекордов России как тренер с наибольшим стажем в одном спортивном клубе (49 лет и 8 месяцев).

С женской сборной СССР он дважды выигрывал Олимпийские игры (1980, 1988) и один раз чемпионат мира (1990), а с Объединенной командой и со сборной России завоевал три серебра Игр (1992, 2000, 2004).

«Предстоящий сезон может стать последним (в тренерской работе)», – сказал Карполь.

Думали, Карполь давно закончил? Нееет, в 84 разбудил «Уралочку» и мчит к золоту, в тайм-аутах перекрикивает внука – главного тренера

«Куда ты бьешь, Сссссвета?!» Карполь настолько легендарен, что пародия на него подарила хит «Уральских пельменей»