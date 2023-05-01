Путин поздравил Карполя с 85-летием: «Вас знают как выдающегося тренера, ценят ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола»

Владимир Путин отметил вклад Николая Карполя в развитие волейбола.

Сегодня Карполю исполнилось 85 лет, с 1969 года он возглавляет клуб «Уралочка». В 1978-1982 и 1987-2004 гг. специалист также был главным тренером женских сборных СССР и России.

«Уважаемый Николай Васильевич! Примите поздравления с 85-летием.

Вас знают как выдающегося тренера и наставника знаменитой «Уралочки» и нашей национальной сборной, ценят Ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола, популяризацию этой замечательной командной спортивной игры.

Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, заряжаете своих воспитанниц энергией и верой с собственные силы.

От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента России.

Николай Карполь: «Этот год я постараюсь еще отработать. Может быть, кто-то придет из новых тренеров на мое место»