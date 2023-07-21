Первое заседание CAS по компенсации за ЧМ-2022 по волейболу в России пройдет осенью
Первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о компенсации затрат на подготовку к проведению чемпионата мира-2022 по волейболу в России пройдет осенью.
Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
«Сейчас идет процесс предоставления всех материалов. Первое задание планируется осенью», – сказал Шевченко.
Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России, но его перенесли в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине.
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