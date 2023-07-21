Первое заседание CAS по компенсации за ЧМ-2022 по волейболу в России пройдет осенью

Первое заседание Спортивного арбитражного суда ( ) по делу о компенсации затрат на подготовку к проведению чемпионата мира-2022 по волейболу в России пройдет осенью.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола ( ) .

«Сейчас идет процесс предоставления всех материалов. Первое задание планируется осенью», – сказал Шевченко.

Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России, но его перенесли в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине.