CAS примет решение по иску ВФВ с требованием компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу ближе к концу года

Теги чемпионат мира ВФВ CAS Волейбол

Спортивный арбитражный суд (CAS) ближе к концу года примет решение по иску Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с требованием компенсации за отмену чемпионата мира в России.

Об этом сообщил Люк Питте – юрист, представляющий сторону ВФВ.

«В соответствии с правилами CAS разбирательство считается конфиденциальным, и мы не можем его комментировать.

Можно сказать, что решение, скорее всего, не будет принято раньше, чем через несколько месяцев. Предположительно, ближе к концу года», – цитирует юриста ТАСС. 

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла турнир из России в Польшу и Словению из-за конфликта на Украине. 

В мае этого года стало известно, что ВФВ обратилась в Спортивный арбитражный суд с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира. 

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