Суд по возвращению России затрат на чемпионат мира по волейболу продлится минимум полгода
Рассмотрение дела о компенсации затрат на подготовку к ЧМ-2022 в России займет не менее полугода.
Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
«Сейчас идет подготовка, собираются материалы. Это все будет идти довольно долго, не меньше полугода», – сказал Шевченко.
Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла турнир из России в Польшу и Словению из-за конфликта на Украине.
В мае 2023 года стало известно, что Всероссийская федерация волейбола обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира.
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