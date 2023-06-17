Суд по возвращению России затрат на чемпионат мира по волейболу продлится минимум полгода

Теги чемпионат мира Станислав Шевченко ВФВ CAS FIVB ТАСС Волейбол

Рассмотрение дела о компенсации затрат на подготовку к ЧМ-2022 в России займет не менее полугода.

Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Сейчас идет подготовка, собираются материалы. Это все будет идти довольно долго, не меньше полугода», – сказал Шевченко.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла турнир из России в Польшу и Словению из-за конфликта на Украине. 

В мае 2023 года стало известно, что Всероссийская федерация волейбола обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
как это по нашему - потрать ещё денег на суд который или откажет, или присудит оплатить но никто даже не подумает это сделать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Ответ андрэ
как это по нашему - потрать ещё денег на суд который или откажет, или присудит оплатить но никто даже не подумает это сделать...
Предлагаешь забыть и забить на эти деньги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий