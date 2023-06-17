Суд по возвращению России затрат на чемпионат мира по волейболу продлится минимум полгода

Рассмотрение дела о компенсации затрат на подготовку к ЧМ-2022 в России займет не менее полугода.

Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейбола ( ) .

«Сейчас идет подготовка, собираются материалы. Это все будет идти довольно долго, не меньше полугода», – сказал Шевченко.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. В марте 2022 года Международная федерация волейбола ( ) перенесла турнир из России в Польшу и Словению из-за конфликта на Украине.

В мае 2023 года стало известно, что Всероссийская федерация волейбола обратилась в Спортивный арбитражный суд ( ) с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира.