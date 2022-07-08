Лига наций. Франция сыграет с Бразилией, Италия встретится с Сербией, другие матчи

Сегодня проходят очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
Аргентина – Австралия – 06.40
Франция – Бразилия – 09.40
Япония – Канада – 13.10
Болгария – Нидерланды – 15.00
Словения – Иран – 18.00
Италия – Сербия – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: США – 8 побед – 2 поражения (22 очка), Италия – 8-2 (25), Польша – 8-2 (25), Франция – 7-2 (22), Япония – 7-2 (21), Бразилия – 7-3 (21), Нидерланды – 6-3 (17), Иран – 5-5 (15), Словения – 5-5 (15), Сербия – 4-5 (11), Аргентина – 3-6 (11), Германия – 4-7 (10), Китай – 2-8 (6), Канада – 2-8 (6), Болгария – 1-9 (6), Австралия – 1-9 (2).