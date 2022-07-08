Лига наций. Франция сыграет с Бразилией, Италия встретится с Сербией, другие матчи

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Сегодня проходят очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

Аргентина – Австралия – 06.40

 

Франция – Бразилия – 09.40

 

Япония – Канада – 13.10

 

Болгария – Нидерланды – 15.00

 

Словения – Иран – 18.00

 

Италия – Сербия – 21.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: США – 8 побед – 2 поражения (22 очка), Италия – 8-2 (25), Польша – 8-2 (25), Франция – 7-2 (22), Япония – 7-2 (21), Бразилия – 7-3 (21), Нидерланды – 6-3 (17), Иран – 5-5 (15), Словения – 5-5 (15), Сербия – 4-5 (11), Аргентина – 3-6 (11), Германия – 4-7 (10), Китай – 2-8 (6), Канада – 2-8 (6), Болгария – 1-9 (6), Австралия – 1-9 (2).

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