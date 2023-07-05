Тренер сборной России по пляжному волейболу об объективации девушек: «Не вижу проблемы. На Западе такая повестка существует, ну там и ЛГБТ-сообщества продвигают»

Теги пляжный волейбол Андрей Федотов сборная России жен (пляжный волейбол) Спорт-Экспресс Волейбол

Тренер женской сборной РФ по пляжному волейболу высказался о проблеме объективации в спорте.

— В ЮАР пляжные волейболистки на купальниках расположили QR-код, который вел на сайт против объективации женщин. Мол, мужики включают пляжный волейбол, чтобы посмотреть на женские попы и грудь, телережиссеры выбирают такие планы, а это неправильно. Есть такая проблема?

— Честно, я не вижу никакой проблемы, мне это непонятно. На Западе такая повестка существует, да. Ну там и ЛГБТ-сообщества продвигают. Им и правда незачем смотреть на женские попы и плавки.

Естественно, многие мужчины приходят посмотреть на красивых девчонок с красивыми фигурами, как они играют или тренируются в купальниках. Но я не вижу тут проблемы. Это специфика вида спорта. Если так смотреть, то в легкой атлетике девочки в такой же форме выступают. В бассейне закрытый купальник, но по сути то же самое.

— А вы встречались с тем, чтобы это кого-то обижало? Наверное, проблема здесь.

— Никогда. Более того, правила теперь допускают, что девушки сами выбирают, играть в лосинах или плавках. Когда я работал с молодыми девчонками, то говорил: привыкайте тренироваться в плавках, потому что вы будете играть в них. На соревнованиях вам скажут: выходите в плавках, а вы начнете ходить стесняться, поправлять. И в моменте будете думать не о приеме, когда нужно согнуть ноги, а о том, как вы в этих плавках смотритесь. Это скорее про молодых игроков.

Взрослые проходили через это не раз, и никогда не возникало вопросов. Когда случаются такие истории, мне кажется, это вбросы, – сказал Андрей Федотов. 

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2 комментария

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serginn
Мне кажется найти трансляцию пляжного волейбола чтобы посмотреть "попы и грудь" - это то еще квест. Для этой цели полно куда как более легких вариантов)
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