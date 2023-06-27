Министерства спорта России и Сербии подпишут меморандум о сотрудничестве

Теги сборная России по волейболу Зоран Гайич Олег Матыцин Игры Будущего Волейбол

 Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с министром спорта Сербии Зораном Гайичем.

Олег Матыцин заявил о традиционно братском уровне спортивной связи двух стран.

«Сегодня мы отмечаем 100-летие системы управления сферой спорта, и это знаковый для встречи день – Зоран Гайич был тренером сборной России по волейболу, и волейбол в этом году также отмечает свой вековой юбилей.

Нашими ведомствами разработан проект меморандума о сотрудничестве, в ближайшее время планируем его подписание», – рассказал Матыцин.

Гайич в свою очередь отметил готовность к проработке участия сербской команды в Играх Будущего-2024 в Казани, а также в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге в августе 2023 года.

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