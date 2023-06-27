На чемпионате России по волейболу в рамках импортозамещения появятся мячи отечественного производства
На ЧР по волейболу в рамках импортозамещения появятся мячи отечественного производства.
Об этом рассказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
«В рамках импортозамещения была запущена линия производства в Подмосковье. Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России.
В течение трех ближайших месяцев мы обеспечим мячами Суперлигу и Высшую лигу А. Что касается затрат, то были привлечены частные инвесторы.
Мячи также будут в ритейле, это рассчитано на всех любителей волейбола. В продажу мячи должны поступить через пару месяцев. Название мяча – «Волар», – сказал Шевченко.
Глава ВФВ также отметил, что по техническим характеристикам новый мяч не уступает мировым производителям. При этом, как пишет ТАСС, Шевченко затруднился назвать стоимость затрат на производство.
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