Сербам присудили техническое поражение на чемпионате Балкан по пляжному волейболу за отказ играть с Косово

Сербские спортсмены отказались играть против Косово на чемпионате стран Балканского полуострова, который проходил с 22 по 25 июня в турецком Балыкесире.

В матче 1/8 финала мужского турнира должны были сыграть Эрион Байрами и Эрмал Малики (Косово) против Вукашина Райковича и Марко Макарича (Сербия). Однако второй дуэт решил не выходить на игру и досрочно завершил выступления.

Сербам присудили техническое поражение в двух сетах (21:0, 21:0). Представители Косово выбыли из борьбы на следующей стадии – в 1/4 финала.

Турнир завершился победой Юсуфа Оздемира и Батухана Куру, вторыми стали Хасан Хусейн Мермер и Сафа Урлу (все – Турция), а бронзу взял еще один сербский дуэт – Лазар Коларич и Джордже Класнич.

Правительство Сербии не признает независимость Косово.