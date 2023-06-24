Лига наций. Италия сыграет с Польшей, Бразилия встретится с Францией и другие матчи
25 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Мужчины
Роттердам, Нидерланды
Италия – Польша – 13.30
Нидерланды – Сербия – 17.00
Орлеан, Франция
Болгария – Куба – 14.00
Бразилия – Франция – 18.30
Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (22 очка), США – 7-1 (21), Словения – 6-2 (18), Бразилия – 5-2 (16), Аргентина – 5-3 (16), Италия – 5-2 (15), Польша – 5-2 (11), Нидерланды – 4-3 (13), Франция – 3-4 (9), Сербия – 3-4 (9), Иран – 2-6 (8), Канада – 2-6 (5), Китай – 2-6 (5), Болгария – 1-6 (5), Германия – 1-7 (4), Куба – 1-6 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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