Лига наций. Италия сыграет с Польшей, Бразилия встретится с Францией и другие матчи

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25 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

Роттердам, Нидерланды

Италия – Польша – 13.30

 

Нидерланды – Сербия – 17.00

 

Орлеан, Франция

Болгария – Куба – 14.00

 

Бразилия – Франция – 18.30

 

Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (22 очка), США – 7-1 (21), Словения – 6-2 (18), Бразилия – 5-2 (16), Аргентина – 5-3 (16), Италия – 5-2 (15), Польша – 5-2 (11), Нидерланды – 4-3 (13), Франция – 3-4 (9), Сербия – 3-4 (9), Иран – 2-6 (8), Канада – 2-6 (5), Китай – 2-6 (5), Болгария – 1-6 (5), Германия – 1-7 (4), Куба – 1-6 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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