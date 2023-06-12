Владимир Кондра: «Слава Зайцев был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть»

Теги Владимир Кондра Вячеслав Зайцев сборная СССР ТАСС Волейбол

Владимир Кондра высказался об уходе из жизни Вячеслава Зайцева.

Зайцев и Кондра в составе сборной СССР выиграли золото Олимпийских игр 1980 года. 

«Сегодня буквально увидел фотографии, где Слава мне пасует, а я нападаю. Слава был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть, он все видел.

Это был уникальный человек, добрый. Был настоящим лидером и капитаном команды.

Очень жаль, что так. Наша олимпийская команда постепенно сокращается», — сказал Кондра. 

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