Владимир Кондра: «Слава Зайцев был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть»
Владимир Кондра высказался об уходе из жизни Вячеслава Зайцева.
Зайцев и Кондра в составе сборной СССР выиграли золото Олимпийских игр 1980 года.
«Сегодня буквально увидел фотографии, где Слава мне пасует, а я нападаю. Слава был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть, он все видел.
Это был уникальный человек, добрый. Был настоящим лидером и капитаном команды.
Очень жаль, что так. Наша олимпийская команда постепенно сокращается», — сказал Кондра.
Комментарии