Владимир Кондра: «Слава Зайцев был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть»

Владимир Кондра высказался об уходе из жизни Вячеслава Зайцева.

Зайцев и Кондра в составе сборной СССР выиграли золото Олимпийских игр 1980 года.

«Сегодня буквально увидел фотографии, где Слава мне пасует, а я нападаю. Слава был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть, он все видел.

Это был уникальный человек, добрый. Был настоящим лидером и капитаном команды.

Очень жаль, что так. Наша олимпийская команда постепенно сокращается», — сказал Кондра.