Тетюхин о Зайцеве: «Это кумир моего детства, у меня его фотография висела над кроватью, мы дружили все эти годы. Такие люди уходят»

Сергей Тетюхин назвал олимпийского чемпиона Вячеслава Зайцева своим кумиром.

Победитель Игр-1980 Зайцев скончался в возрасте 70 лет, сегодня об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Это кумир моего детства, у меня его фотография висела над кроватью, мы дружили все эти годы. Это трагедия для волейбола, для всех, кто его знал.

Такие люди уходят, для истории это печально. Конечно, это великий человек для мирового спорта», – сказал Тетюхин.

«Мы все время общались, когда он тяжело болел последние годы. Все время созванивались, общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие», – цитирует Тетюхина ТАСС.