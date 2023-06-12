Ушел из жизни олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

Теги Вячеслав Зайцев сборная СССР Волейбол

Олимпийский чемпион Игр-1980 по волейболу Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«На 71-м году ушел из жизни прославленный спортсмен, чемпион московской Олимпиады, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира, многолетний капитан волейбольного клуба «Автомобилист», заслуженный мастер спорта Вячеслав Алексеевич Зайцев. 

Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем.  

Всероссийская федерация волейбола выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам. 

Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата», – говорится в сообщении. 

2 комментария

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Дмитрий9779
Пусть земля будет пухом🙏
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Додик Аксель
Соболезнование родным, близким и друзьям Вячеслава. Светлая ему память.
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