Лига наций (жен). 3-й тур. Китай сыграет с Германией, Таиланд против Польши и другие матчи
2 июня пройдут матчи третьего тура женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
3-й тур
Китай – Германия – 07.10
Доминиканская Республика – Нидерланды – 10.10
Хорватия – Япония – 13.40
Таиланд – Польша – 14.00
Канада – Южная Корея – 17.00
США – Италия – 20.00
Турнирное положение: Германия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Турция – 2-0 (6), Болгария – 1-1 (4), Таиланд – 1-1 (4), Бразилия – 1-1 (4), Япония – 1-0 (3), Китай – 1-0 (2), США – 1-0 (2), Италия – 1-1 (2), Доминиканская Республика – 1-1 (2), Сербия – 0-2 (1), Канада – 0-2 (1), Южная Корея – 0-1 (0), Нидерланды – 0-2 (0), Хорватия – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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