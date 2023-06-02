Лига наций (жен). 3-й тур. Китай сыграет с Германией, Таиланд против Польши и другие матчи

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2 июня пройдут матчи третьего тура женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

3-й тур

Китай – Германия – 07.10

 

Доминиканская Республика – Нидерланды – 10.10

 

Хорватия – Япония – 13.40

 

Таиланд – Польша – 14.00

 

Канада – Южная Корея – 17.00

 

США – Италия – 20.00

 

Турнирное положение: Германия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Турция – 2-0 (6), Болгария – 1-1 (4), Таиланд – 1-1 (4), Бразилия – 1-1 (4), Япония – 1-0 (3), Китай – 1-0 (2), США – 1-0 (2), Италия – 1-1 (2), Доминиканская Республика – 1-1 (2), Сербия – 0-2 (1), Канада – 0-2 (1), Южная Корея – 0-1 (0), Нидерланды – 0-2 (0), Хорватия – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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