Геннадий Шипулин: «Надо идти на Восток, если на Западе не получается. Они забыли, кто их учил в волейбол играть»

Геннадий Шипулин оценил возможность участия российских волейболистов в Олимпиаде-2024.

«Не могу сказать, будем мы участвовать в или нет. Там должны играть люди, гордиться своей страной, своим гимном и флагом.

А идти наклоняться, опускать голову и выслушивать какие-то инструментарии, которые нам предлагают... Не знаю, стоит ли идти в таком статусе.

Может, что-то альтернативное придумать, более весомое соревнование, но это мнение специалистов, в том числе и великих тренеров. Унижаться нельзя. Есть такая пословица: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — сказал вице-президент ВФВ.

«Верим во все светлое будущее нашей победы, что люди образумятся и в , и в Европе, и в мире. Нам ничего не остается делать.

Надо объединяться, идти на Восток, если на Западе не получается. Они забыли, кто их учил в волейбол играть, с кого они брали пример в свое время, и чтобы в последние десятилетия были во всех кубках и европейских, и мировых.

Думаю, проблем особых не будет. Главное оперативно решить организационные вопросы, и все будет хорошо», – цитирует «СЭ».