Сергей Тетюхин: «Хотелось бы, чтобы Волков стал главным тренером «Белогорья» надолго»
Сергей Тетюхин прокомментировал назначение Александра Волкова главным тренером «Белогорья».
«Конечно, это всегда риск. Но Александр – человек, который знает все изнутри, понимает, достаточно опытный.
Мы пока не ставим каких-то конкретных задач, команда еще не укомплектована. Хотелось бы, чтобы Александр стал главным тренером надолго», – сказал директор клуба.
Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»
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