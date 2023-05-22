Сергей Тетюхин: «Хотелось бы, чтобы Волков стал главным тренером «Белогорья» надолго»

Теги Белогорье Александр Волков чемпионат России Сергей Тетюхин Волейбол

Сергей Тетюхин прокомментировал назначение Александра Волкова главным тренером «Белогорья».

«Конечно, это всегда риск. Но Александр – человек, который знает все изнутри, понимает, достаточно опытный.

Мы пока не ставим каких-то конкретных задач, команда еще не укомплектована. Хотелось бы, чтобы Александр стал главным тренером надолго», – сказал директор клуба.

Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»

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