Сергей Тетюхин: «Хотелось бы, чтобы Волков стал главным тренером «Белогорья» надолго»

Сергей Тетюхин прокомментировал назначение Александра Волкова главным тренером «Белогорья».

«Конечно, это всегда риск. Но Александр – человек, который знает все изнутри, понимает, достаточно опытный.

Мы пока не ставим каких-то конкретных задач, команда еще не укомплектована. Хотелось бы, чтобы Александр стал главным тренером надолго», – сказал директор клуба.

Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»