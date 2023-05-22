Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»

Олимпийский чемпион по волейболу стал главным тренером «Белогорья».

Он сменил на этой должности .

«Мы очень благодарны Борису Николаевичу Колчину и Сергею Алексеевичу Брусенцеву за эти два замечательных сезона. Они проделали большую и успешную работу.

Сейчас мы хотим обновить тренерский штаб, так как сегодня играет уже новое поколение, идут новые веяния в волейболе, и нашему клубу, наверное, это тоже необходимо этому соответствовать.

Мы хотим идти вперед, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Мы выбрали Александра Волкова.

Немало общались с ним по этому поводу, и мне понравилось его видение, настрой, честолюбие. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу.

У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию», – сказал директор «Белогорья» .

Волкову 38 лет, он является победителем Игр-2012 в Лондоне, бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером ЧЕ-2007, шесть раз становился чемпионом России. Завершил карьеру игрока в начале мая.