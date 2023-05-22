Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»

Теги Белогорье Александр Волков чемпионат России Борис Колчин Сергей Тетюхин Волейбол

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков стал главным тренером «Белогорья».

Он сменил на этой должности Бориса Колчина.

«Мы очень благодарны Борису Николаевичу Колчину и Сергею Алексеевичу Брусенцеву за эти два замечательных сезона. Они проделали большую и успешную работу.

Сейчас мы хотим обновить тренерский штаб, так как сегодня играет уже новое поколение, идут новые веяния в волейболе, и нашему клубу, наверное, это тоже необходимо этому соответствовать.

Мы хотим идти вперед, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Мы выбрали Александра Волкова.

Немало общались с ним по этому поводу, и мне понравилось его видение, настрой, честолюбие. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу.

У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию», – сказал директор «Белогорья» Сергей Тетюхин.

Волкову 38 лет, он является победителем Игр-2012 в Лондоне, бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером ЧЕ-2007, шесть раз становился чемпионом России. Завершил карьеру игрока в начале мая.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lyubitel60
Предполагалось. Начинают олимпийские чемпионы 2012 года переходить на другой уровень.
Тетюхин, Вербов, теперь Волков.
Куда Колодинский определяется, кто знает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Пожелаем Волку и его подопечным успехов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий