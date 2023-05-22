Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»
Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков стал главным тренером «Белогорья».
Он сменил на этой должности Бориса Колчина.
«Мы очень благодарны Борису Николаевичу Колчину и Сергею Алексеевичу Брусенцеву за эти два замечательных сезона. Они проделали большую и успешную работу.
Сейчас мы хотим обновить тренерский штаб, так как сегодня играет уже новое поколение, идут новые веяния в волейболе, и нашему клубу, наверное, это тоже необходимо этому соответствовать.
Мы хотим идти вперед, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Мы выбрали Александра Волкова.
Немало общались с ним по этому поводу, и мне понравилось его видение, настрой, честолюбие. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу.
У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию», – сказал директор «Белогорья» Сергей Тетюхин.
Волкову 38 лет, он является победителем Игр-2012 в Лондоне, бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером ЧЕ-2007, шесть раз становился чемпионом России. Завершил карьеру игрока в начале мая.
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