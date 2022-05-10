Максим Михайлов: «Сезон скорее неудовлетворительный. Хотелось играть в финале чемпионата России, победить»

Волейболист казанского заявил, что игроки команды не могут быть довольны итогами сезона, несмотря на бронзовые медали чемпионата России.

«Наверное, сезон скорее неудовлетворительный, чем удовлетворительный. Хотелось победить в этом коллективе. Команда была хорошей, атмосфера внутри тоже.

Мы должны были дожимать, но это большой спорт. Не всегда все получается. Хорошо, что завершили на такой ноте, но вся работа впереди. Тяжело играть, когда нет права на ошибку. Плюс турнир проводится при своих болельщиках, но это не оправдание. Это ошибки, из которых мы должны сделать выводы в следующем сезоне. Нужно готовиться к нему с этого матча.

Это не финал, в котором хотелось играть. Но сегодня настрой полностью другой. Мы играли при полных трибунах, ради зрителей. Спасибо им большое.

Турнир получился знаковым, атмосфера была просто потрясающей. Поддержка – космос. Эту победу посвящаем нашим болельщикам», – сказал Михайлов.