Чемпионат России. Финал. Первые матчи. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо», петербургский «Зенит» против «Локомотива» в серии за 3-е место

1 мая казанский «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в первом матче финала ЧР по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Финал

Первый матч

Казань

Прямая трансляция – «Матч ТВ».

– – 17.00

Матчи за 3-е место

Первый матч

Санкт-Петербург

Прямая трансляция – «Матч! Страна».

– – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.