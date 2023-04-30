Чемпионат России. Финал. Первые матчи. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо», петербургский «Зенит» против «Локомотива» в серии за 3-е место
1 мая казанский «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в первом матче финала ЧР по волейболу.
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Чемпионат России
Мужчины
Финал
Первый матч
Казань
Прямая трансляция – «Матч ТВ».
Зенит Казань – Динамо Москва – 17.00
Матчи за 3-е место
Первый матч
Санкт-Петербург
Прямая трансляция – «Матч! Страна».
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
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