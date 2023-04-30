Чемпионат России. Финал. Первые матчи. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо», петербургский «Зенит» против «Локомотива» в серии за 3-е место

Теги Локомотив Новосибирск Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Зенит Санкт-Петербург Волейбол

1 мая казанский «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в первом матче финала ЧР по волейболу.

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Чемпионат России

Мужчины

Финал

Первый матч

Казань

Прямая трансляция – «Матч ТВ».

Зенит КазаньДинамо Москва – 17.00

 

Матчи за 3-е место

Первый матч

Санкт-Петербург

Прямая трансляция – «Матч! Страна».

Зенит Санкт-ПетербургЛокомотив – 18.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед. 

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