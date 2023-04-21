Чемпионат России. 1/2 финала. Третьи матчи. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», петербургский «Зенит» против московского «Динамо»

21 и 24 апреля пройдут третьи матчи полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала

Третьи матчи

21 апреля

– – 15.00

Счет в серии: 0:2

24 апреля

– – 17.00

Счет в серии: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.