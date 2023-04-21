Чемпионат России. 1/2 финала. Третьи матчи. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», петербургский «Зенит» против московского «Динамо»
21 и 24 апреля пройдут третьи матчи полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
1/2 финала
Третьи матчи
21 апреля
Локомотив – Зенит-Казань – 15.00
Счет в серии: 0:2
24 апреля
Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 17.00
Счет в серии: 0:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
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