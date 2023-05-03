Чемпионат России. Финал. Вторые матчи. Казанский «Зенит» встретится с московским «Динамо», петербургский «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в серии за 3-е место

Теги Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Зенит Санкт-Петербург Локомотив Калининградская область Волейбол

3 мая казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо» во втором матче финала ЧР по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Финал

Второй матч

Казань

Прямая трансляция – Матч! Страна

Зенит Казань – Динамо Москва – 19.00

 

Матчи за 3-е место

Второй матч

Санкт-Петербург

Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 19.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед. 
 
 
 
 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий