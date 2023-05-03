Чемпионат России. Финал. Вторые матчи. Казанский «Зенит» встретится с московским «Динамо», петербургский «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в серии за 3-е место

3 мая казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо» во втором матче финала ЧР по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Финал

Второй матч

Казань

Прямая трансляция – Матч! Страна

Зенит Казань – Динамо Москва – 19.00

Матчи за 3-е место

Второй матч

Санкт-Петербург

Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.







