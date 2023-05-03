Чемпионат России. Финал. Вторые матчи. Казанский «Зенит» встретится с московским «Динамо», петербургский «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в серии за 3-е место
3 мая казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо» во втором матче финала ЧР по волейболу.
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Чемпионат России
Мужчины
Финал
Второй матч
Казань
Прямая трансляция – Матч! Страна
Зенит Казань – Динамо Москва – 19.00
Матчи за 3-е место
Второй матч
Санкт-Петербург
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
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