Чемпионат России. 1/2 финала. Вторые матчи. Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит», «Локомотив» против казанского «Зенита»

Теги Локомотив Новосибирск Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Зенит Санкт-Петербург Волейбол

17 и 18 апреля пройдут вторые матчи 1/2 финала мужского чемпионата России по волейболу.

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Мужчины

1/2 финала

Вторые матчи

17 апреля

Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:22, 25:23, 25:15)

 

Счет в серии: 2-0

18 апреля

Зенит-Казань – Локомотив – 19.30 мск

 

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: серии ведутся до трех побед. 

9 комментариев

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_Khan_
У Питера и так были проблемы по психологической части, а после проигрыша по сути той игры, которую они уже выиграли лучше явно не стало. Вот это "вцепиться в +2/3 и не отдавать" никак это не про них. Не знаю, почему их на концовки не хватает. С таким-то составом.

Соколов видать таки нашел или свою команду, или своего тренера, или своего пасующего. Просто чего-то нереальное выдавал сегодня. Цифры - космос, так еще и в защите сколько поднял. Да и Керминен после не убедительной первой игры сегодня был хорош.
+4
0
+4
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_Khan_
Не знаю, кого им еще звать. Одного из лучших либеро мира взяли - не помогает, топового легионера, который может закрыть две позиции - не помогает, топовых сборников - не помогает.

Тренера бы нормального, а то Сидельников что-то командой не особо рулит, а невнятная замена центра это за гранью.
+4
0
+4
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закрыт по беспределу
Мда... Сегодня прям уничтожение.
+3
0
+3
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Cwetik
А всё-таки не кому ещё Максима Михайлова заменить. Не тянет на роль лидера в сборной Хрустальный мальчик. А жалко, несколько лет назад большие надежды подавал.
+1
0
+1
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norg
Ответ _Khan_
Не знаю, кого им еще звать. Одного из лучших либеро мира взяли - не помогает, топового легионера, который может закрыть две позиции - не помогает, топовых сборников - не помогает. Тренера бы нормального, а то Сидельников что-то командой не особо рулит, а невнятная замена центра это за гранью.
Воспитать решил, за опоздания на блоке и две атаки в блок. А потом уже проигрывали сильно, и выпускать смысла не было.

Второго лидера Питеру не хватает, тащит только Яковлев.
0
0
0
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Vano from Tbilisi
Ответ Cwetik
А всё-таки не кому ещё Максима Михайлова заменить. Не тянет на роль лидера в сборной Хрустальный мальчик. А жалко, несколько лет назад большие надежды подавал.
Кто? Полетаев с 1-м неплохим сезонов в кузбассе за всю карьеру? Не может карлик с 1.9 и больными ногами быть заменой Михайлову, его и в сборной быть не должно(но любимчик наглого финна, что поделать).
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