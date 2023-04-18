Чемпионат России. 1/2 финала. Вторые матчи. Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит», «Локомотив» против казанского «Зенита»
17 и 18 апреля пройдут вторые матчи 1/2 финала мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Мужчины
1/2 финала
Вторые матчи
17 апреля
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:22, 25:23, 25:15)
Счет в серии: 2-0
18 апреля
Зенит-Казань – Локомотив – 19.30 мск
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: серии ведутся до трех побед.
Соколов видать таки нашел или свою команду, или своего тренера, или своего пасующего. Просто чего-то нереальное выдавал сегодня. Цифры - космос, так еще и в защите сколько поднял. Да и Керминен после не убедительной первой игры сегодня был хорош.
Тренера бы нормального, а то Сидельников что-то командой не особо рулит, а невнятная замена центра это за гранью.
Второго лидера Питеру не хватает, тащит только Яковлев.