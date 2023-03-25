Чемпионат России (жен). 25-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Енисеем», «Локомотив» против «Минчанки» и другие матчи

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Сегодня пройдут матчи 25-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

25-й тур

25 марта

Енисей – Динамо Москва – 12.00

 

Динамо-Метар – Динамо Казань – 14.00

 

Минчанка – Локомотив – 16.00

 

ЛенинградкаПротон – 17.00

 

Липецк – Уралочка – 17.30

 

Спарта – Заречье-Одинцово – 17.30

 

Динамо Краснодар – Тулица – 18.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 21 победа – 3 поражения (63 очка), Локомотив – 20-4 (60), Динамо-Казань – 18-6 (52), Протон – 16-8 (48), Ленинградка – 16-8 (48), Динамо-Метар – 15-9 (47), Тулица – 13-11 (39), Енисей – 11-13 (32),  Динамо Краснодар – 10-14 (30), Минчанка – 9-15 (27), Спарта – 6-18 (19), Уралочка – 6-18 (18), Заречье-Одинцово – 5-19 (14), Липецк – 2-22 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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