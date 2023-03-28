Депутат Хамзаев о МОК: «Эта западная организация утратила свой «международный» статус, как и политический нейтралитет»

Теги МОК Политика Волейбол

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что МОК утратил политический нейтралитет.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Что и следовало ожидать от этой западной организации, которая утратила свой «международный» статус, как и политический нейтралитет», – сказал Хамзаев, добавив, что если от организации звучит такая «истеричная позиция по СВО», то «Россия должна принять решение и остановить любой диалог с МОК».

«Исполком МОК говорит сегодня открытым текстом: российский спортсмен, прямо откажись от своего государства! Если раньше они это делали через флаг, герб, гимн, то сегодня – через критику государства, ключевой задачи по сохранению суверенитета и национальной безопасности», – отметил депутат.

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10 комментариев

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Overkiller
"звучит такая «истеричная позиция по СВО»"

Странно, правда? Ведь весь мир обязан же пу в опу за неё целовать.
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statistic5
еще один вякалку раскрыл. А этого-то чё спортсру цитирует, он же даже не бывший спортсмен
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Sinister Kid
Коли МОК утратил «международный» статус, где массовый исход России и дружественных стран.
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Mechel**
В Азию шуруйте строем
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bad
Ответ Ростов-на-Дону
Да, всё он сказал как есть на самом деле.
Да и МОК тоже глупости говорить не будет 😁
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igls54
Если б я был Султан,
Я б голову включил...
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stewiegriffin2
Ответ Вадим Симонов
Интересно, а кто ещё из депутатушек не выступил со своим ценным и важным мнением?
Да вроде все шизики сегодня всплыли и отметились своей гордиливостью.
По их риторике ясно, что все поддерживают Z-операцию, и можно делать вывод будут наши на олимпиадах(нет)
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Ростов-на-Дону
Да, всё он сказал как есть на самом деле.
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Сергей Жарковский
Единогласно проголосовали не ехать на ОИ!( из протокола заседания ГД)🇷🇺
+4
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Вадим Симонов
Интересно, а кто ещё из депутатушек не выступил со своим ценным и важным мнением?
+7
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