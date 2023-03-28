Депутат Хамзаев о МОК: «Эта западная организация утратила свой «международный» статус, как и политический нейтралитет»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что МОК утратил политический нейтралитет.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Что и следовало ожидать от этой западной организации, которая утратила свой «международный» статус, как и политический нейтралитет», – сказал Хамзаев, добавив, что если от организации звучит такая «истеричная позиция по СВО», то «Россия должна принять решение и остановить любой диалог с МОК».

«Исполком МОК говорит сегодня открытым текстом: российский спортсмен, прямо откажись от своего государства! Если раньше они это делали через флаг, герб, гимн, то сегодня – через критику государства, ключевой задачи по сохранению суверенитета и национальной безопасности», – отметил депутат.

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