Кафельников о допуске россиян к ОИ: «Глубоко убежден, что ехать нужно даже в нейтральном статусе. Это реалии, которые будут, наверное, еще не один год»

Евгений Кафельников уверен, что россиянам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

«Я не хочу придавать значения мнению абсолютно некомпетентных в спорте людей. Это, наверное, самая большая проблема в нашей стране: в разных сферах на том или ином посту находятся люди, которые к этой деятельности не имеют никакого отношения – и в спорте тоже.

И когда мы видим, как на экранах телевизора люди, не имеющие никакого представления о происходящем, говорят, что нельзя [выступать под нейтральным флагом] – они не понимают всей сути. А я считаю, что, безусловно, наших болельщиков – российских и белорусских – нужно радовать своими выступлениями.

Поэтому я глубоко убежден, что ехать нужно даже в нейтральном статусе. Это, к сожалению, наши реалии, которые будут, наверное, еще не один год. И МОК (Международный олимпийский комитет) это тоже хорошо понимает.

Ехать нужно, выступать нужно, и я надеюсь, что все будет нормально – я больше чем уверен, что наших спортсменов в нейтральном статусе допустят», – сказал олимпийский чемпион Сиднея-2000 по теннису.

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