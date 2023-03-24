Кафельников о допуске россиян к ОИ: «Глубоко убежден, что ехать нужно даже в нейтральном статусе. Это реалии, которые будут, наверное, еще не один год»

Теги МОК Евгений Кафельников Олимпийская сборная России Париж-2024 Теннис

Евгений Кафельников уверен, что россиянам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

«Я не хочу придавать значения мнению абсолютно некомпетентных в спорте людей. Это, наверное, самая большая проблема в нашей стране: в разных сферах на том или ином посту находятся люди, которые к этой деятельности не имеют никакого отношения – и в спорте тоже.

И когда мы видим, как на экранах телевизора люди, не имеющие никакого представления о происходящем, говорят, что нельзя [выступать под нейтральным флагом] – они не понимают всей сути. А я считаю, что, безусловно, наших болельщиков – российских и белорусских – нужно радовать своими выступлениями.

Поэтому я глубоко убежден, что ехать нужно даже в нейтральном статусе. Это, к сожалению, наши реалии, которые будут, наверное, еще не один год. И МОК (Международный олимпийский комитет) это тоже хорошо понимает.

Ехать нужно, выступать нужно, и я надеюсь, что все будет нормально – я больше чем уверен, что наших спортсменов в нейтральном статусе допустят», – сказал олимпийский чемпион Сиднея-2000 по теннису.

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4 комментария

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Viks
Кафельников ещё не про все условия допуска знает...
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sashati
"люди, не имеющие никакого представления о происходящем, говорят, что нельзя [выступать под нейтральным флагом] – они не понимают всей сути." Сути демократии. Ведь это дорогое шоу за деньги этих самых людей!
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Alex Lamm
Ответ imaxim
Кафельников все-таки переборол себя и спортсмен победил чиновника, поэтому он сумел произнести верные слова
Хорош гнать, ни разу он не призывал в позу вставать из-за флажка на турнирах. Скорее ты всё-таки переборол себя и адекват победил хейтера:)
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imaxim
Кафельников все-таки переборол себя и спортсмен победил чиновника, поэтому он сумел произнести верные слова
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