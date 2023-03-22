Чемпионат России. 30-й тур. Казанский «Зенит» встретится с «Енисеем», «Нова» против московского «Динамо», другие матчи

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23 марта пройдут матчи 30-го тура мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

30-й тур

ЛокомотивНефтяник – 15.00

 

Кузбасс – АСК – 15.00 

 

Нова – Динамо Москва – 17.00

 

БелогорьеФакел – 17.00

 

Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 18.00

 

СтроительЮгра-Самотлор – 19.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Урал – 19.00

 

Зенит-КазаньЕнисей – 19.00

 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 27 побед – 2 поражения (82 очка), Динамо Москва – 27-2 (79), Зенит Санкт-Петербург – 23-6 (71), Локомотив – 23-6 (64), Белогорье – 21-8 (61), Кузбасс – 17-12 (49), Динамо-ЛО – 16-13 (49), Урал – 16-13 (46), Факел – 14-15 (46), Енисей – 13-16 (38), АСК – 10-19 (28), Газпром-Югра – 7-22 (26), Нефтяник – 7-22 (18), Нова – 5-24 (17), Югра-Самотлор – 4-25 (15), Строитель – 2-27 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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