Чемпионат России. 30-й тур. Казанский «Зенит» встретится с «Енисеем», «Нова» против московского «Динамо», другие матчи
23 марта пройдут матчи 30-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
30-й тур
Локомотив – Нефтяник – 15.00
Кузбасс – АСК – 15.00
Нова – Динамо Москва – 17.00
Белогорье – Факел – 17.00
Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 18.00
Строитель – Югра-Самотлор – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Урал – 19.00
Зенит-Казань – Енисей – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 27 побед – 2 поражения (82 очка), Динамо Москва – 27-2 (79), Зенит Санкт-Петербург – 23-6 (71), Локомотив – 23-6 (64), Белогорье – 21-8 (61), Кузбасс – 17-12 (49), Динамо-ЛО – 16-13 (49), Урал – 16-13 (46), Факел – 14-15 (46), Енисей – 13-16 (38), АСК – 10-19 (28), Газпром-Югра – 7-22 (26), Нефтяник – 7-22 (18), Нова – 5-24 (17), Югра-Самотлор – 4-25 (15), Строитель – 2-27 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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