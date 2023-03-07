Леся Евдокимова: «Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом. Главное, чтобы спортсмены получили возможность прочувствовать Олимпиаду и попытаться ее выиграть»

высказалась об идее допуска сборной России в нейтральном статусе.

– Спорт сейчас в тяжелой ситуации. Ходят разговоры, что спортсменов могут обязать подписать политический документ...

– Думаю, что это выбор каждого человека. Не только спортсмена. Как бы я поступила? Не знаю. Слава Богу, я не в этой ситуации. К сожалению, спорт и политика все-таки связаны. Жаль, что наши спортсмены не выступают на международных турнирах. Мне кажется, уровень нашей подготовки будет снижаться из-за этого.

– А что вы думаете о нейтральном статусе?

– Считаю, что выступать стоит. Допустят нас или нет – другой вопрос. Спортивный век короткий. Для спортсмена самое великое достижение – олимпийская медаль. То, к чему стремятся дети, начиная свой путь в спорте. Спорт – большой труд. Он требует того, чтобы была возможность показать себя.

Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом. Главное, чтобы спортсмены получили возможность прочувствовать Олимпиаду и попытаться ее выиграть.

– Некоторые выбирают другой путь – смену спортивного гражданства.

– Я никого не осуждаю. Это выбор каждого. Не могу сказать, правильно это или нет. Если спортсмен, который еще достаточно молод и имеет большое будущее, принял решение и хочет этого, почему нет.

Но есть и те, которые остаются. И они молодцы, продолжают работать. Тренироваться без мотивации очень сложно. Да, есть чемпионат России. Но многие показывают уровень намного выше национального, – сказала чемпионка мира по волейболу.