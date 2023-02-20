Призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов умер в возрасте 20 лет

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Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года Иван Осипов умер из-за последствий аварии. Ему было 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Выражаем искренние соболезнования семье и близким», – говорится в сообщении.

Осипов попал в аварию шесть дней назад. 

Спортсмен завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы (среди игроков до 18 лет) в паре с Анатолием Василенко. 

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