Чемпионат России (жен). 16-й тур. «Минчанка» сыграет с «Тулицей», «Динамо-Метар» против краснодарского «Динамо» и другие матчи
С 20 по 22 января пройдут матчи 16-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
16-й тур
20 января
Минчанка – Тулица – 17.00
Заречье-Одинцово – Уралочка – 18.00
21 января
Динамо-Метар – Динамо Краснодар – 15.00
Спарта – Динамо-Казань – 15.00
Липецк – Протон – 17.00
22 января
Енисей – Ленинградка – 13.00
Локомотив – Динамо Москва – 18.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 14-1 (42 очка), Локомотив – 13-2 (39), Динамо-Казань – 11-4 (31), Ленинградка – 10-5 (31), Протон – 10-5 (30), Динамо-Метар – 9-6 (29), Тулица – 9-6 (25), Минчанка – 6-9 (18), Динамо Краснодар – 6-9 (18), Уралочка – 5-10 (14), Енисей – 4-11 (13), Спарта – 3-12 (10), Заречье-Одинцово – 3-12 (9), Липецк – 2-13 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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