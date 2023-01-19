Чемпионат России (жен). 16-й тур. «Минчанка» сыграет с «Тулицей», «Динамо-Метар» против краснодарского «Динамо» и другие матчи

Теги Динамо Москва жен Заречье-Одинцово Ленинградка Динамо-Метар Уралочка Тулица чемпионат России жен результаты Динамо Краснодар жен Динамо-Ак Барс Казань жен Протон Енисей жен Минчанка Локомотив Калининградская область Спарта Нижний Новгород Липецк Волейбол

С 20 по 22 января пройдут матчи 16-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

16-й тур

20 января

Минчанка – Тулица – 17.00

 

Заречье-Одинцово – Уралочка – 18.00

 

21 января

Динамо-Метар – Динамо Краснодар – 15.00

 

Спарта – Динамо-Казань – 15.00 

 

Липецк – Протон – 17.00

 

22 января

Енисей – Ленинградка – 13.00

 

Локомотив – Динамо Москва – 18.00

 

Турнирное положениеДинамо Москва – 14-1 (42 очка), Локомотив – 13-2 (39), Динамо-Казань – 11-4 (31), Ленинградка – 10-5 (31), Протон – 10-5 (30), Динамо-Метар – 9-6 (29), Тулица – 9-6 (25), Минчанка – 6-9 (18), Динамо Краснодар – 6-9 (18), Уралочка – 5-10 (14), Енисей – 4-11 (13), Спарта – 3-12 (10), Заречье-Одинцово – 3-12 (9), Липецк – 2-13 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий