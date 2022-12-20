Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Динамо-ЛО»
21 декабря пройдет матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Газпром-Югра» сыграет с «Динамо-ЛО».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
15-й тур
Газпром-Югра – Динамо-ЛО – 17.00
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 13 побед – 0 поражений (38 очков), Зенит-Казань – 12-2 (37), Динамо Москва – 12-1 (35), Локомотив – 10-4 (28), Урал – 9-4 (26), Динамо-ЛО – 8-5 (24), Белогорье – 7-5 (20), Факел – 6-7 (19), Кузбасс – 6-7 (18), Енисей – 5-8 (15), Газпром-Югра – 4-9 (15), АСК – 4-9 (10), Нефтяник – 4-8 (9), Югра-Самотлор – 2-12 (8), Нова – 1-12 (6), Строитель – 1-11 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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