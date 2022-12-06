Чемпионат России. 11-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Динамо-ЛО», АСК против казанского «Зенита» и другие матчи
7 декабря пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
11-й тур
7 декабря
Кузбасс – Динамо-ЛО – 15.00
Урал – Нова – 16.00
Газпром-Югра – Динамо Москва – 17.00
Факел – Локомотив – 17.00
Югра-Самотлор – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
АСК– Зенит-Казань – 19.00
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Зенит-Казань – 9-2 (28), Динамо Москва – 9-1 (26), Урал – 8-2 (23), Динамо-ЛО – 6-4 (18), Локомотив – 6-4 (18), Факел – 6-4 (18), Белогорье – 5-5 (15), Газпром-Югра – 4-6 (14), Енисей – 4-6 (13), Кузбасс – 4-6 (11), АСК – 4-6 (10), Югра-Самотлор – 2-9 (8), Нефтяник – 2-8 (4), Нова – 1-9 (5), Строитель – 1-9 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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