Агент Бутько и Мороза сообщил, что рассмотрение допинговых дел спортсменов в FIVB затягивается

Рассмотрение допинговых дел российских волейболистов Александра Бутько и Павла Мороза в Международной федерации волейбола (FIVB) затягивается.
Об этом сообщил агент спортсменов Дмитрий Резванов.
Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив».
«Пока решения и обновлений нет, процесс затягивается.
Александр Бутько направил очередное письмо в FIVB, там отметили, что сейчас у них есть загруженность, в том числе проходят чемпионаты мира», – рассказал Резванов.