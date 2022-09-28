Агент Бутько и Мороза сообщил, что рассмотрение допинговых дел спортсменов в FIVB затягивается

Рассмотрение допинговых дел российских волейболистов и Павла Мороза в Международной федерации волейбола ( ) затягивается.

Об этом сообщил агент спортсменов Дмитрий Резванов.

Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив».

«Пока решения и обновлений нет, процесс затягивается.

Александр Бутько направил очередное письмо в FIVB, там отметили, что сейчас у них есть загруженность, в том числе проходят чемпионаты мира», – рассказал Резванов.