Генсек ВФВ Яременко о допинге Бутько и Мороза: «Препарат достаточно простой – скорее всего, это были загрязненные БАД»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола подтвердил информацию о положительных допинг-пробах и Павла Мороза в 2014 году.

Волейболисты тогда выступали за новосибирский .

«Бутько и Мороз были в сезоне-2013/14 в одной команде, пробы были взяты в Екатеринбурге на «Финале шести», и их результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу.

Вряд ли что-то еще вскроется, срок давности, конечно, повысили до 10 лет.

Этой информацией мы владеем почти полгода. Мы предприняли все, что возможно, сейчас ждем решения комиссии по антидопингу Международной федерации волейбола (FIVB).

Решение должно было быть давно, но пока молчат, послали напоминание им на прошлой неделе с просьбой быстрее принять решение», – сказал Яременко.

«Препарат там достаточно простой – скорее всего, это загрязненные БАД были, доктор, который в то время в новосибирском «Локомотиве» работал, написал объяснительную.

Много вариантов наказаний может быть, мы пытаемся выйти на соглашение с FIVB, они уменьшают срок до минимума, а спортсмен признает то, что факт был, но не по его вине.

В тот момент наказание за этот препарат вроде было до трех месяцев, в течение которых не было соревнований», – цитирует Яременко ТАСС.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Александр Бутько обвиняется в употреблении допинга в 2014 году