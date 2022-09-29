Константин Брянский: «Отсутствие России на ЧМ сильно изменило расклад сил. Логично было найти компромиссное решение, дающее команде шанс»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский высказался об отстранении команды от чемпионата мира, который проходил в Польше и Словении с 26 августа по 11 сентября.

– Вы наверняка пытались представить, как бы российская сборная сыграла на чемпионате?

– Прогнозировать, где бы мы оказались, если бы выступили на первенстве, не буду – нет никакого смысла. Но то, что отсутствие сборной России сильно изменило расклад сил, – факт. На сборе я убедился в том, что она готова к любым международным соревнованиям. Вопрос в том, когда представится такая возможность.

– Вы не боитесь, что из-за изоляции игроки могут потерять мотивацию? Все же они привыкли бороться за престижные международные титулы и в сборной, и в клубах. Не было таких признаков на сборе?

– Точно не было. Все, кто был на сборе, продемонстрировали большое желание работать.

– У вас все же есть какие-то предположения насчет того, когда российский волейбол может вернуться на международную арену?

– Разве кто-то может это спрогнозировать? Могу сказать только то, что сборная России – это особенная команда, одна из сильнейших в мире. И любое соревнование без ее участия априори не может считаться полноценным, таким, которое определяет абсолютно сильнейшего, сильнейшего без оговорок.

И я уверен, что то же самое чувствуют руководители Международной федерации волейбола (FIVB), Европейской конфедерации волейбола (CEV), что они понимают: отстранение российской сборной – нарушение принципа честной конкуренции, fair play. В этой ситуации логично было найти какое-то компромиссное решение, дающее команде шанс, – заявил Брянский.