Чемпионат мира по волейболу (жен). Китай встретится с Нидерландами, Бразилия против Пуэрто-Рико

6 октября в Нидерландах и Польше пройдут матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Второй групповой этап

Группа Е

Роттердам, Нидерланды

Бразилия – Пуэрто-Рико – 17.00

Положение в группе: Италия – 6 побед – 1 поражение (19 очков), Китай – 5-1 (15), Бельгия – 5-2 (15), Япония – 5-2 (15), Бразилия – 5-1 (14), Нидерланды – 4-2 (12), Пуэрто-Рико – 2-4 (6), Аргентина – 2-5 (5).

Группа F

Лодзь, Польша

Китай – Нидерланды – 21.00

Положение в группе: Сербия – 7-0 (20), Турция – 6-1 (17), США – 5-2 (15), Польша – 4-3 (13), Канада – 4-3 (11), Таиланд – 4-3 (10), Доминиканская Республика – 3-4 (11), Германия – 3-4 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.