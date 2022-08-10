Тарас Хтей об отстранении сборной России: «Наше взаимодействие с FIVB не утрачено – придет время, и мы с ходу вернемся и найдем со всеми общий язык»

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Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Тарас Хтей высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Я вхожу в состав президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Насколько я знаю, ВФВ выстроила очень хорошие, теплые отношения с руководством Международной федерации волейбола (FIVB).

Но ведь понятно всем: сегодня FIVB просто вынуждена игнорировать нас из-за того, что в мире сложилась неспокойная ситуация, а мы ведем специальную военную операцию.

Однако наше взаимодействие по спортивной части не утрачено, поэтому придет время, и мы с ходу вернемся и найдем со всеми общий язык», – заявил Хтей.

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