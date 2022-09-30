Александр Яременко: «ВФВ собрала данные у клубов по игрокам и сотрудникам относительно их воинской обязанности. На данный момент никого не мобилизовали»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) высказался о ситуации с повестками у волейболистов.

Ранее стало известно, что игрок «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку из военкомата.

«Никита сходил в военкомат для уточнения данных. Сейчас его не призывают.

Всероссийская федерация собрала данные у клубов по игрокам и сотрудникам относительно их воинской обязанности. Повестку для уточнения данных также получал Виталий Дикарев. На данный момент никого не мобилизовали», – сказал Яременко.