Александр Яременко: «ВФВ собрала данные у клубов по игрокам и сотрудникам относительно их воинской обязанности. На данный момент никого не мобилизовали»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказался о ситуации с повестками у волейболистов.
Ранее стало известно, что игрок «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку из военкомата.
«Никита сходил в военкомат для уточнения данных. Сейчас его не призывают.
Всероссийская федерация собрала данные у клубов по игрокам и сотрудникам относительно их воинской обязанности. Повестку для уточнения данных также получал Виталий Дикарев. На данный момент никого не мобилизовали», – сказал Яременко.