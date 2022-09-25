Волейболист «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку из военкомата

Волейболист сургутского клуба «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку из военкомата, сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

«Никита получил повестку», – сказал Резванов.

Ранее волейболист проходил службу в воздушно-десантных войсках.

Алексееву 30 лет. В составе казанского «Зенита» он стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2017, 2018).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.