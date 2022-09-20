FIVB завершит рассмотрение допинговых дел Бутько и Мороза до начала ноября

Теги сборная России по волейболу допинг Александр Бутько Павел Мороз FIVB ТАСС Волейбол

Международная федерация волейбола (FIVB) завершит рассмотрение допинговых дел волейболистов Александра Бутько и Павла Мороза до начала ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к FIVB

Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив». 

«Международная федерация волейбола получила все документы и завершит рассмотрение дел до начала ноября.

Спортсмены могут получить дисквалификацию сроком не больше двух лет», – рассказал источник. 

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