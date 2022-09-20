FIVB завершит рассмотрение допинговых дел Бутько и Мороза до начала ноября

Международная федерация волейбола (FIVB) завершит рассмотрение допинговых дел волейболистов и Павла Мороза до начала ноября.

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Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив».

«Международная федерация волейбола получила все документы и завершит рассмотрение дел до начала ноября.

Спортсмены могут получить дисквалификацию сроком не больше двух лет», – рассказал источник.