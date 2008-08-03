Квалификация к Играм-2020 (жен). Россия обыграла Канаду и другие матчи

Сегодня женская сборная России обыграла команду Канады во втором туре квалификации к волейбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио.

Квалификация к Играм-2020

Женщины

2-й тур

Группа E

Калининград, Россия

Россия – Канада – 3-0 (25:13, 25:21, 25:22)

Россия: Гончарова (21), Воронкова (14), Парубец (7), Королева (5), Старцева (5), Фетисова (2).

Южная Корея – Мексика – 3-0 (25:21, 25:15, 26:24)





Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Южная Корея – 2-0 (6), Канада – 0-2 (0), Мексика – 0-2 (0).

Группа D

Уберландия, Бразилия

Бразилия – Доминиканская Республика – 3-2 (25:22, 25:19, 23:25, 18:25, 15:10)





Азербайджан – Камерун – 3-0 (25:17, 25:14, 25:20)





Положение в группе: Бразилия – 3-0 (7), Доминиканская Республика – 2-1 (7), Азербайджан – 1-2 (4), Камерун – 0-3 (0).

Группа B

Нинбо, Китай

Турция – Чехия – 3-1 (25:15, 25:22, 21:25, 25:17)





Китай – Германия – 3-1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:15)





Положение в группе: Китай – 2-0 (6), Турция – 2-0 (6), Германия – 0-2 (0), Чехия – 0-2 (0).

Группа A

Вроцлав, Польша

Сербия – Пуэрто-Рико – 3-0 (25:14, 25:20, 25:16)





Польша – Таиланд – 21.30





Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Польша – 1-0 (3), Таиланд – 0-1 (0), Пуэрто-Рико – 0-2 (0).

Группа F

Катания, Италия

Голландия – Кения – 3-0 (25:17, 25:10, 25:10)





Бельгия – Италия – 0-3 (17:25, 16:25, 16:25)





Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Бельгия – 0-2 (0), Кения – 0-2 (0).

Группа C

Шривпорт/Боссье-сити, США

4 августа

США – Болгария – 1.00





Казахстан – Аргентина – 4.00





Положение в группе: США – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Аргентина – 0-1 (3), Казахстан – 0-1 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.