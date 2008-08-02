Квалификация к Играм-2020 (жен). 1-й тур. Россия разгромила Мексику, Бразилия победила Камерун, другие матчи

Женская сборная России обыграла команду Мексики (3-0) в первом туре квалификации к волейбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио.

Квалификация к Играм-2020

Женщины

1-й тур

Группа E

Калининград, Россия

2 августа

Россия – Мексика – 3-0 (25:13, 25:8, 26:24)





Россия: Гончарова (12), Парубец (9), Воронкова (7), Лазаренко (6), Королева (4), Ефимова (3), Старцева (3), Фетисова (3), Халецкая (2), Романова (1), Юринская (1).

Южная Корея – Канада – 3-1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:22)





Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Южная Корея – 1-0 (3), Канада – 0-1 (0), Мексика – 0-1 (0).

Группа D

Уберландия, Бразилия

1 августа

Бразилия – Камерун – 3-0 (25:14, 25:13, 25:16)





Доминиканская Республика – Азербайджан – 3-0 (25:15, 25:22, 25:18)





Положение в группе: Доминиканская Республика – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Азербайджан – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0).

Группа B

Нинбо, Китай

2 августа

Китай – Чехия – 3-0 (25:18, 25:23, 25:19)





Турция – Германия – 3-1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:20)





Положение в группе: Турция – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0).

Группа A

Вроцлав, Польша

2 августа

Сербия – Таиланд – 3-0 (25:15, 25:22, 25:18)





Польша – Пуэрто-Рико – 21.30





Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Таиланд – 0-1 (0), Пуэрто-Рико – 0-0 (0).

Группа F

Катания, Италия

2 августа

Бельгия – Голландия – 0-3 (20:25, 15:25, 22:25)





Италия – Кения – 22.15





Положение в группе: Голландия – 1-0 (3), Италия – 0-0 (0), Бельгия – 0-1 (0), Кения – 0-0 (0).

Группа C

Шривпорт/Боссье-сити, США

2 августа

Аргентина – Болгария – 23.00





3 августа

США – Казахстан – 2.00





Положение в группе: Аргентина – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Казахстан – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.